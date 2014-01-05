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رومينيجه: ليفاندوفيسكي من أفضل مهاجمي العالم

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رومينيجه: ليفاندوفيسكي من أفضل مهاجمي العالم رومينيجه: ليفاندوفيسكي من أفضل مهاجمي العالم

برلين، (إفي): وصف رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيجه، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الذي وقع اليوم عقدا للانتقال لصفوف البافاري قادما من الغريم بروسيا دورتموند بداية من يونيو المقبل، بأنه من أفضل مهاجمي العالم.

وقال رومينيجه في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي "ليفاندوفيسكي من أفضل المهاجمين بالعالم وسيزيد من قوة البايرن".

وأضاف المسئول البافاري "هذه الصفقة ستعطي لنا دفعة قوية، ونحن سعداء للغاية بهذا التعاقد".

وأوضح بايرن، بطل أوروبا والعالم، أن ليفا وقع على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2019 ، لكنه سينضم للفريق بدءا من الموسم المقبل، حيث سيستكمل النصف الثاني من الموسم مع دورتموند.

وارتبط اسم "ليفا"، الذي يلعب لدورتموند منذ 2010 ، بالانتقال الى كبرى أندية أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وتشيلسي الإنجليزي، لكن الهداف البولندي متمسك باللعب لبطل أوروبا والعالم.

وسينضم ليفاندوفسكي بذلك الى زميله السابق ماريو جوتزه الذي أحدثت صفقة انتقاله من دورتموند لبايرن ضجة إعلامية كبيرة في الموسم الماضي.

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فيديو اليوم السابع