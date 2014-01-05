The Voice: إظهار عاصي لسانه لصابر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

استمر اختيار الأصوات الجميلة في الحلقة الثانية من برنامج "ذا فويس" بالوتيرة نفسها التي شهدناها في الحلقة السابقة، وبشقاوة عاصي الحلاني ومزاحه مع شيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر وصابر الرباعي. وشهدت الحلقة منافسة كبيرة بين المدربين الأربعة لضمّ المواهب التي تقدمت للبرنامج.

4 أشقاء في البرنامج

ما ميّز الحلقة الثانية هو وصول شقيقين وشقيقتين من نفس البلد سوريا، كانوا محور اهتمام لجنة الحكم وتميزوا بأصواتهم المميزة. واستطاعوا أن يشعلوا المنافسة بين الحكام الذين فرقوهم عن بعضهم البعض كونهم لم يقع الإختيار عليهم من نفس المدربين.

استمرت شقاوة عاصي في الحلقة الثانية وتحديه لكاظم الذي وصفه بالمشاغب وبأنه لا يمكنه أن يتصرف مثلما يتصرف عاصي لإقناع المواهب بالإنضمام إلى فريقه.

تردد صابر

ولم تخلُ الحلقة من طرافة شيرين واتزان كاظم وتردد صابر الذي اعتبر أنه يتأنى كثيراً لاختيار أحلى صوت. ولم يضم لفريقه سوى صوتين لغاية الآن على عكس كاظم الذي كانت له حصة الأسد واختار حوالي 7 مواهب خلال حلقتين.

إظهار عاصي لسانه لزميله صابر بطريقة مرحة، تسبّب له بنقد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هذا التصرف لا يليق بفنان له وجوده على الساحة الغنائية.

مشتركو "سوبر ستار"

ويبدو أن المشتركين في برنامج "سوبر ستار" الذي توقف عن العرض منذ سنين، أرادوا أن يجدوا لهم فرصة ثانية للنجاح والإنطلاق من جديد، تماماً كما حصل مع المشتركة نانسي نصرالله من لبنان التي جاءت مشاركتها قوية بعد عشر سنوات، لتقف أمام المدربين ويختارها صابر ليضمها إلى فريقه.

وكان لافتاً ضمّ كاظم لفريقه مشتركة أرمنية من بغداد تميزت بصوتها وحضورها كونها موهبة مميزة لم تمر من قبل في أي برنامج وبأسلوب غنائها للأغاني العراقية القديمة.

ماذا يفعل "فراولة" في البرنامج من جديد؟

حضور فريد غنام المعروف بـ"فراولة" الذي وصل للنهائيات من فريق شيرين العام الماضي، لمساندة صديقته التي شجعها على الإشتراك في البرنامج لم يشفع لها، إذ لم يقم باختيارها أحد من الحكام الأربعة.

حلقات التجارب ما زالت مستمرة، لينتقل المشتركون مع مدربيهم الأربعة لمرحلة البثّ المباشر الذي من المتوقع أن يشهد منافسة قوية بين الأصوات والمدربين وتعد بموسم ناجح لاسيما وأن الجمهور بدأ يتابعه بقوة.

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