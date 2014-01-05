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استعدادات لإقامة 80 فعالية سياحية في الطائف

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استعدادات لإقامة 80 فعالية سياحية في الطائف استعدادات لإقامة 80 فعالية سياحية في الطائف

    نوه محافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية فهد بن عبدالعزيز بن معمر بما تجده المحافظة من دعم واهتمام من الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز، وسمو النائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز (حفظهم الله).

وأكد أن مدينة الطائف حصلت على اللقب الأول كعاصمة للمصائف العربية نظير الإمكانات والمقومات السياحية المتنوعة لمدينة الورد، والمشروعات التنموية والتطويرية الضخمة التي تشهدها هذه المدينة السياحية العريقة والتي قدرت تكلفتها بأكثر من 16 مليار ريال خلال العام المنصرم فقط، والموافقة السامية الكريمة لتشكيل اللجنة العليا لتطوير الطائف والتي بدأت أعمالها بقوة، والنمو السياحي المطّرد للطائف وتنفيذ قرابة 10 مهرجانات سياحية كل عام في هذه المدينة الخضراء.

وكشف عن الاستعدادات الجارية للاحتفال باختيار الطائف عاصمة المصائف العربية، وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات التي ستشهدها المحافظة ولمدة عام احتفاءً بهذا اللقب الذي تفردت به وستزيد الفعاليات والمناشط والبرامج عن 80 فعالية جميعها محققة لطموح وتطلعات ورغبات فئات وشرائح المجتمع المحلي والسائحين والزوار بإذن الله ، مشيراً الى ان بعض الفعاليات انطلقت بالفعل ومنها اقامة ورش عمل ودورات تدريبية بين المنظمة العربية للسياحة والجهات الحكومية بالمحافظة.

يذكر أنه قد عقد مؤخراً اجتماع برئاسة محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر بديوان المحافظة لاستعراض فعاليات وبرامج ملتقى الطائف عاصمة المصائف العربية بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج، ومدير الجامعة الدكتور عبدالاله بن عبد العزيز باناجه، ومدير التعليم الدكتور محمد الشمراني، والدكتور عبدالله باحطاب من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وممثل للمنظمة العربية للسياحة، وممثلين لعدد من الإدارات الحكومية بمحافظة الطائف، وتم بحث اقامة فعاليات متنوعة ما بين ثقافية ورياضية واجتماعية واقتصادية واعلامية، وقدم الأمين العام للجنة التنشيط السياحي بالمحافظة الدكتور محمد قاري خلال الاجتماع عرضا مرئيا لمقترح حفل افتتاح الطائف عروس المصائف العربية ، واستعرض جدول الفعاليات الخاصة بالملتقى والموزعة على عام 2014م ، وشملت عددا من الملتقيات وورش العمل والمعارض، والمهرجانات المختلفة، بمشاركة عدد من الدول الخليجية والعربية.

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