افتتاح فصل في الابتدائية 156 لذوات العوق العقلي

أقام مكتب التربية والتعليم بالشمال برنامجا توعويا بعنوان: "الدمج في مدرستي" في الابتدائية 156 بحضور مديرة المكتب عائشة السعد والمساعدة لشؤون الطالبات موضي المليك والمساعدة للشؤون المدرسية فوزية السبتي وعدد من المشرفات والمعلمات وأولياء الامور وبإشراف مشرفة العوق العقلي أمل الثميري.

بدأ البرنامج بافتتاح مديرة المكتب لفصل الدمج بالمدرسة وجالت في أركانه معبرة عن سعادتها بافتتاح فصل الدمج الذي يعتني بهذه الفئة الخاصة التي تحتاج منا كل رعاية واهتمام لاسيما في المدارس مع ما يحتاجونه من تجهيزات معينة تعينهم على التطور وتناسب اعاقتهم شاكرة كل من اجتهد وعمل، داعية الله تعالى لهم المزيد من النجاحات.

ثم بدأ البرنامج الخطابي المعد من قبل المرشدة الطلابية نوال الشنيفي بتلاوة آي من الذكر الحكيم ثم أنشودة طالبات العوق العقلي فكلمة لمديرة المدرسة عائشة الغنيم التي رحبت بالحاضرات ودعت لشعار جميل (الدمج والدعم مطلب وضرورة) وبينت تبني المدرسة له ومدى سعادة فتيات الدمج بانخراطهن مع طالبات التعليم العام ثم قُدم عرض مصور بعنوان فصلي في برنامج الدمج من اعداد جواهر الحميدي عرضت خلاله الجهود التي بذلت لاعداد الفصل بالوسائل المعينة لتعليم تلميذات هذه الفئة وبعض من نتاج الطالبات المبهر في وقت قياسي. فمحاضرة للاخصائية نورة الهدلق ثم عرضت تجربة أم لطفل من متلازمة داون منذ ولادته وحتى بحثها عن مدارس لتأهيله وتعليمه.. وفي النهاية تم تكريم المشاركات وشكرهن..

الجدير بالذكر أن برنامج العوق العقلي استحدث هذا العام في المدرسة ووجد ترحيبا من أولياء الامور حيث عبر عدد منهم عن سعادتهم بافتتاح فصل الدمج بالمدرسة حيث يقلل من معاناتهم في تعليم بناتهم خاصة في البحث عن مدرسة مناسبة وقريبة منهم شاكرين كل من ساهم في ذلك داعين للمزيد من الدعم والمساندة لهذه الفئة الغالية.