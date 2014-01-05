ولي العهد يرعى سباق الخيل الكبير على كأسي سموه للإنتاج والمستورد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي سمو ولي العهد الأمين لجياد الإنتاج والمستورد وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.. مساء امس (السبت) وتكون الحفل من 10 اشواط. وبعد نهاية الشوط التاسع توج سمو ولي العهد الامير متعب بن عبدالله بكأس سموه للانتاج عقب فوز الجواد (صيرور) بالمركز الاول. كما توج الامير سلمان المشرف الاداري لاسطبل نزار انور ابو الجدايل خالد بن مشرف بكأس سموه للمستورد بعد فوز الحصان (سنجلات).

فعلها (صيرور) للمرة الثانية

كانت الترشيحات والتوقعات تكاد تجمع على ان جواد اسطبل ابناء الملك عبدالله (السيف الاجرب) هو الاقرب لاستعادة الابيض لكأس ولي العهد للانتاج الذي فقده في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بطل الاحمر(عداس) غير ان سباق الامس اكد مجددا ان المركز الثاني ظل عقدة (السيف الاجرب) في البطولات الكبرى وظهر عوضا عنه زميله (صيرور) البطل الذي توج بذات اللقب في الموسم قبل الماضي وعاد امس اكثر قوة واثارة تنافسية وهو يباغت الخصوم مع المنعطف الاخير ويتقدم بثبات وخطى متسارعة نحو المجد ليفوز بكأس ولي العهد للمرة الثانية في تاريخه باركابية رائعة للجوكي العالمي مايكل برزلونا وتدريب الشاب الوطني بدر بن رزيق وطوى (صيرور) مسافة السباق البالغة 2400م بزمن 2.32.45 دقيقة فيما كان زمنه في كأس ولي العهد قبل عامين 2.29.7 وامتطى صهوته في ذلك السباق الخيال الوطني محمد الدهام.

(سنجلات أبو الجدايل) بطل المفاجآت التاريخية في ساحة أبطال الكأس

ويعد هذا الانتصار ال 15 في مسيرة جواد ال 7 سنوات (صيرور) الذي صرح مهندس انجازات الابيض الامير متعب بن عبدالله بعد السباق انه الحصان المفضل لدى فارس الخيل وعزها الوالد القائد الملك عبدالله (رعاه الله) لمستواه الرفيع ولونه المميز.

(السيف الاجرب) وصيفاً كالعادة

الوصافة كما اشرنا بقيت لصديقها الثابت في البطولات الكبرى (السيف الاجرب) فيما حل ثالثا حصان الاحمر (جدل) اعقبه زميله (خميس مشيط) ثم (المستكم) لمحمد الطيار.

(الابيض) شامخاً في كأس ولي العهد

وكان هناك دور ايجابي كبير لعبته جياد الابيض الاخرى في هذا السباق (النجم الكاسر) و(غيثوم) اللذين اشعلا المنافسة على الصدارة واستحثا المقدمة في وقت مبكر في ادوار تكتيكية قبل ان يسلما الراية لزميليهما السيف الاجرب ثم صيرور نجم المرحلة النهائية كالعادة بظهوره المميز وحضوره المؤثر في ساحات المنافسة ليبقى اسم اسطبل ابناء الملك عبدالله شامخاً في سجل الشرف لابطال كأس ولي العهد منذ الانطلاقة الاولى لهذه المسابقة بالملز عام 1387ه.

(سنجلات) بطل المفاجآت التاريخية

اتجهت الانظار بعد ذلك الى سباق الكأس التالي لسمو ولي العهد لخيل المستورد عمر 4 سنوات فأكثر على مسافة 2400م وكانت الآراء متباينة وتوقعت نجاح الابيض في الاحتفاظ بلقبه الذي يحمله العالمي (فلاي داون) في الموسمين الأخيرين 33- 1434ه وكان يطمح بدخوله الميدان امس الى الظفر باللقب للمرة الثالثة على التوالي لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن وحدثت المفاجأة الكبرى والاروع في ساحة الابطال التي توقعها في حديثه ل (الرياض) امس المشرف الاداري للاسطبل الاحمر الاستاذ سعد بن مشرف حين رشح (سنجلات) نزار انور ابو الجدايل لانتزاع الكأس وقال: اتوقع منه مفاجأة كبرى في هذا السباق وبالفعل حدث نفس السيناريو الذي توقعه اذ نجح جواد ال 5 سنوات بقيادة الخيال محمد سعيد وتدريب الشاب الماهر عبدالله بن مشرف في اقتحام قائمة سجل الشرف لابطال كأس ولي العهد على مستوى الاسطبلات الشعبية وذلك للمرة الثانية في تاريخ المسابقة اذ كانت الاولى في موسم 1417ه بواسطة الفرس (مفيدة) للمالك فنجال سلطان الشيباني مع الخيال احمد كشمان والمدرب هلال الشيباني وبالامس كرر (سنجلات) لنزار انور ابو الجدايل سيناريو هذا الانجاز المثير وتفوق على 17 راساً من خيرة جياد المستورد في الميدان السعودي اليوم واستطاع بكل براعة ان يقلب موازين التوقعات حين ترك الصراع على الصدارة بين الاسماء الكبرى في السباق وعندما عبرت الجياد بكثافة المنعطف الاخير واذا ب (سنجلات) ينسل من بينهم ويتقدم الى الامام بخطى واثقة من النصر وتحقيق الحلم التاريخي بكل براعة ليدون (سنجلات) اسمه ومالكه ومدربه وخياله بمداد الذهب لاول مرة في سجل ابطال كأس ولي العهد في يوم المجد والتاريخ والمفاجأة الذهبية

عبدالله بن مشرف مفخرة

كما لا ننسى الاشادة بجهود المدرب الوطني المفخرة عبدالله بن مشرف الذي نجح بالامس في اظهار جواده باجمل حلة تنافسية واداء قوي تفوق به على كل منافسية وسجل قصة نجاحة في يوم خلده التاريخ لهذا الجواد الباهر ومالكه نزار ابو الجدايل ومدربه عبدالله بن مشرف وخياله محمد سعيد مسجلا فوزه السابع بزمن 2.30.16 دقيقة

ولا ننسى ايضاً الجواد (بردج هامتون) لاسطبل الغريبان الذي نافس بقوة وحل ثانياً تلاه الازرق (سير جاد) ثم الاحمر (توايس بيتن) وبعده الابيض (فلاي داون) خامساً.