قيادات حزبية بالعريش تلتقى نشطاء المجتمع المدنى للتعريف بالدستور

التقى عدد من القيادات الحزبية بالعريش مجموعة من نشطاء المجتمع المدنى للتعريف بالدستور فى ندوة نقاشية عقدت بمقر حزب الوفد بالعريش، مساء أمس السبت، وشارك فى اللقاء قيادات حزب الوفد والكرامة وعدد من السياسيين المستقلين بالعريش.

وقدم أمين القصاص، أمين حزب الوفد بالعريش، للحضور تفسيراً دستورياً لمواد الدستور الجديد، لافتاً إلى أنه يتميز بإلمامة بكل احتياجات طوائف المجتمع المصرى، والحرص على تماسك أبنائه وإعطائهم حقوقهم بالتساوى.

ومن المقرر أن تتواصل بمدينة العريش فعاليات الحث على المشاركة فى الاستفتاء، وتنطلق ظهر اليوم الأحد فعاليات الدعوة للمشاركة فى الاستفتاء، والذى تنظمه قبيلة الدواغرة بقرية السادات غرب العريش.

للمزيد من أخبار المحافظات ..

ارتفاع المصابين فى اشتباكات الإخوان بالمحلة إلى3 بينهم إصابة بخرطوش

محافظ الإسكندرية: الدستور توافقى وما حدث بلجنة الخمسين إبداع

بلاغ كاذب عن وجود قنبلة بجوار قسم ثانى المنصورة

بالفيديو.. القبض على 8إخوان بالإسكندرية أحرقوا نقطة مرور المندرة

طوارئ وخبراء مفرقعات بدمنهور بعد شائعة بوجود سيارة مفخخة