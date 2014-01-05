سعيد بن زايد يفتتح مسجد زايد بن سلطان في العين

افتتح سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي مسجد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الواقع في منطقة الهيلي بمدينة العي،ن بحضور الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور محمد مطر الكعبي المدير العام للهيئة، والدكتور مطر النعيمي مدير بلدية العين، وحمد بن سهيل الراشدي المدير العام لمكتب سمو الشيخ سعيد بن زايد، والمستشار سعيد علي بن حميدات الكتبي، وعدد من المسؤولين بمدينة العين.

وأشاد سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان بالرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما بيوت الله من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سموه المتواصلة بضرورة الاهتمام بالمساجد.

وتلبية وتوفير جميع احتياجاتها على أكمل وجه، حتى تكون في أتم الاستعداد لاستقبال المصلين، وتسهم في النهوض والارتقاء برسالتها، وتؤدي دورها في المجتمع، وتجسد الصورة الحضارية لديننا الإسلامي ودولتنا الفتية، وتحقق رضا وطموح قيادتنا الرشيدة في هذا الجانب.

رسالة المسجد

وأكد سموه أهمية الفهم الصحيح لرسالة المساجد في خدمة الدين وتوعية المسلمين بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية التي يتميز بها ديننا الإسلامي وشريعته السمحة، مشيراً سموه في هذا السياق إلى ما يتمتع به مجتمع الإمارات من أمن وأمان واستقرار، بفضل رسوخ عقيدة التسامح، والبعد عن التطرف والغلو اللذين ترفضهما تعاليم ديننا الإسلامي السمحة.

وثمن الدكتور حمدان مسلم المزروعي الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما مساجد الدولة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ومتابعة سموه الدائمة، مبيناً أن مساجد الإمارات أصبحت حديث روادها من المواطنين والمقيمين على أرض هذه الدولة، وهناك مساجد أصبحت قبلة للزوار القادمين من الخارج الذين يحرصون على زيارتها، للتعرف إلى روعة النماذج المعمارية.

وأحدث التصاميم الهندسية الإسلامية والمعاصرة التي يتم اعتمادها في بناء مساجد الدولة، لتحاكي روح التطور الحضاري، وتواكب التقدم والازدهار الذي تنتهجه الدولة وتجسد مستوى الرقي الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة، وتعمل على توفيره للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن، وتلبية احتياجات المساجد كافة.

معايير عالمية

وأضاف أن مساجد الدولة تتميز بأعلى المواصفات والمعايير العالمية ومقاييس الجودة والسلامة، إذ يتم تزويدها بأحدث الأجهزة والإمكانات التكنولوجية المتاحة، من وسائل تقنية صوتية، وفرشها بأجود أنواع السجاد والمستلزمات، مع مراعاة متطلبات كبار السن من المصلين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص أماكن خاصة للنساء، وبناء مرافق وأماكن للوضوء بأفضل التجهيزات اللازمة.

حكمة القائد

وتوجه الدكتور محمد مطر الكعبي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وقال "نحن اليوم نفتتح مسجداً يحمل اسماً غالياً على قلوب كل من عاش على هذه الأرض الطيبة، مؤسس وباني حضارة هذه الدولة، ومرسي قواعد الاتحاد الذي قاد مسيرة البناء وتحرك بها من نجاح إلى آخر، وبفضل إرادته الحكيمة، أصبحت دولة الإمارات في مصاف دول العالم المتقدمة، فسيرته العطرة تبقى رمزاً للقيادة الحكيمة، ومثالاً يحتذى به".