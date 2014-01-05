ذئب يعض مواطناً في الفجيرة

تعرض المواطن خميس علي خميس الكعبي لهجوم مباغت من ذئب مفترس نادر الوجود في المنطقة نجم عنه عضة قوية تعرض لها في فخذه، استدعت دخوله مستشفى الفجيرة وتلقيه حقنة للتسمم ومضادات حيوية حيث مازال تحت الملاحظة.

تعود تفاصيل الحادثة الى يوم الأربعاء الماضي حيث تفاجأ عمال عزبة المواطن خميس بوجود حيوان مفترس انقض على الجرو الصغير وأحدث به اصابة في عينه ثم هاجم فيما بعد العمال بطريقة شرسة استدعت استخدام ألواح من الخشب لضربه في محاولة لإبعاده عنهم، الأمر الذي ادى الى سقوطه مترنحا على الأرض، ليقوم العمال بربطه بسلك حديدي لتقييد حركته، ثم قاموا بالاتصال بصاحب العزبة لإطلاعه على الأمر.

ذئب نادر

ولحظة وصول خميس للعزبة شاهد ذئباً نادر الوجود لم يشاهده من قبل، فشعره ذو لون كستنائي فاتح، وملامحه تدل على وحشيته، ولم يكن خميس يدرك قوة هذا الكائن وأسنانه الحادة التي جعلته يفلت من السلك الحديد وينقض عليه مسبباً له إصابة مؤلمة في رجله استطاع ان يهرب بأعجوبة لسيارته وقيادتها بصعوبة وهو ينزف دماً حتى وصل الى المستشفى.

يقول خميس لـ"البيان" ان العناية الإلهية أنقذته من هجوم الذئب المفترس الذي حاول الهجوم عليه في بادئ الأمر عند وجهه ولكنه دفعه برجله لينقض عليه بأنيابه الحادة محدثاً به إصابات بليغة، وأنه مازال يتلقى العلاج ويرقد في المستشفى، وان الذئب قد مات بعدما هاجم عددا من عمال العزبة وقاموا دفاعاً عن انفسهم بضربه خوفا من أنيابه الحادة.

نوع مفترس

وأشار خميس إلى أن الذئب غريب عن المنطقة وهو من النوع المفترس الذي يهاجم البشر والحيوانات، وقد تبين وجود ذئب بنفس النوع ومن المحتمل ان تكون أنثى تتردد هي الأخرى في نفس المنطقة وتم قبل يومين الإمساك بها.

قوانين

ويتوقع خميس ان تكون هذه الفصيلة نادرة وأنها قد هربت من احد المواقع او الأماكن، ويطالب الجهات المعنية بسن قوانين صارمة ضد تجارة الحيوانات، ومنع تربيتها بين الناس والأماكن العامة لعدم تعريض الناس لأية اخطار او هجمات مباغتة تسفر عن إصابتهم بإصابات خطيرة.