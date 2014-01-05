محمد وهزاع بن زايد يعزيّان في وفاة محمد المزروعي

قدم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس واجب العزاء إلى خليفة محمد حمد فارس المزروعي وإخوانه سعيد وعبدالله وأحمد بوفاة والدهم وذلك بمنزل العائلة في منطقة سويحان بأبوظبي.

وأعرب سمو ولي عهد أبوظبي عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء إلى خليفة محمد حمد فارس المزروعي وإخوانه سعيد وعبدالله وأحمد بوفاة والدهم، وذلك بمنزل العائلة في منطقة سويحان بأبوظبي.

وأعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.