محمد بن راشد: خليفة سيبقى قدوة وقيادة للجميع

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الشكر لكل من ساهم وشارك في حملة "شكرا خليفة" التي اطلقها سموه عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال سموه عبر "تويتر": "شكرا لجميع من شارك في حملة "#شكراخليفة"، شكرا لكل من تفاعل، وشكرا لكل من تواصل"، وأضاف صاحب السمو نائب رئيس الدولة: "إن المشاعر التي رأيناها تزيدنا محبة وثقة وتقديرا لشعب الإمارات الكريم، هي نعمة من الله أن يحب الشعب قادته ويحبونه".

قدوة

وقال سموه: "سيبقى خليفة بن زايد قدوة وقيادة للجميع، وسيبقى شعب الإمارات ملتفا حوله، وستبقى الإمارات واحة للخير والرفاه والعطاء".

شكر

ودون صاحب السمو نائب رئيس الدولة على صفحة سموه في "تويتر": "الإخوة والأخوات .. شكرا لجميع من شارك في حملة "#شكرا_خليفة" .. شكرا لكل من تفاعل .. وشكرا لكل من تواصل .. وشكرا لكل من كتب وشكر وابدع .. المشاعر التي رأيناها تزيدنا محبة وثقة وتقديرا لشعب الإمارات الكريم .. هي نعمة من الله أن يحب الشعب قادته ويحبونه ..

أبشر شعب الإمارات بأن مشاعرهم وصلت وشكرهم بلغ وتفانيهم محل كل تقدير .. وخدمتهم أمانة وتحقيق سعادتهم سيبقى أهم عمل لقادتهم .. سيبقى خليفة بن زايد قدوة وقيادة للجميع .. وسيبقى شعب الإمارات ملتفا حوله .. وستبقى الإمارات واحة للخير والرفاه والعطاء".

مغردون: الإمارات واحة أمن وأمان

تواصلت المشاركات في اليوم الاخير للحملة، معبرة عن كل ما يجول ويخطر في بال المتابعين للحملة، من حب وتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، متمنين أن يعمر الخير في الامارات، وأن تبقى واحة للامن والامان.

وقال عمر: "خليفة بن زايد قائد تاريخي أعطى وقته واهتمامه في بناء الإنسان الإماراتي وسخر كل ثروات البلاد لرفعة المواطن وتقدمه"، وكتب عبد العزيز: "تعجز الكلمات عن شكرك ومهما تحدثنا وعبرنا لك فلن نوفيك حقك يا أبوسلطان اللهم احفظ الشيخ خليفة من كل مكروه"، واضاف عبدالمجيد محمد: "خليفة بن زايد قائد تاريخي أعطى وقته واهتمامه في بناء الإنسان الإماراتي وسخر كل ثروات البلاد لرفعة المواطن وتقدمه"، وقال حمد: "لأنك الأب الحاني .. لأنك المعلم المتفاني .. لأننا قلبكَ ولأنك قلبنا ..

لأنك القائد الباني .. لأننا أسعد شعبٍ بك .. نحبك"، ودون خالد النعيمي: "شكرا سيدي لكل ما قدمت ومازلت تقدمه لشعب الامارات لك منا اعظم تحية وأجل احترام"، وقال حمد: "شكرا_خليفة لأن لنا وطناً يشار إليه بالبنان .. لأن لنا وطناً يشبه الجنان .. لأنه قائدٌ وقلبٌ كله حنان ..

يا رب احفظه لنا يا حي يا مناّن"، واضاف محمد: "صحراء جعلها زايد جنة ... صانها خليفة ورعاها وأكرم أهلها وضيوفها ... إنها إمارات العز وإنه خليفة الوفاء ... #شكرا_خليفة"، وكتب بوذياب: "بصمات أياديك البيضاء محفورة في كل بقعة من بقاع المعمورة #شكرا_خليفة #خليفة_بن_زايد_عزنا_وفخرنا"، وقال ثاني: "شكرا خليفة.

تعجز الكلمات عن شكرك ومهما تحدثنا وعبرنا لك فلن نوفيك حقك يا أبوسلطان اللهم احفظ الشيخ خليفة من كل مكروه"، واضاف عبد الله: "خليفة تعجز الكلمات عن شكرك ومهما تحدثنا وعبرنا لك فلن نوفيك حقك يا أبوسلطان اللهم احفظ الشيخ خليفة من كل مكروه"، وعبرت مريم: "خليفة قيادة تاريخية وعطاء يمتد لـ45 عاماً ..

سخّر كل الإمكانات لعزة الوطن وتحقيق سعادة ورفاهية المواطن"، وقال أحمد طمروق الظهوري: "ولا شعَب اتفق عَلى حُب قائد مثلما شعبنا يعشق خليفة بن زايد"، وقالت أمل عبدالكريم: "شكرا خليفة لأنك أصبحت سبب ابتسامتنا وسر سعادتنا، نعم نحن أسعد شعب بقيادتك ومعك سنكون أفضل شعب لأفضل دولة".