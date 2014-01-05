استشارى نفسى: تعرف على صفات المحيطين بك أولا وتعامل معهم دون الابتعاد

فى كثير من الأحيان نجد بعض الأشخاص يقولون كلمات من باب المجاملة، أو النفاق، وتكون هذه الكلمات هى عبارة عن مواصفات ليست متواجدة فى الأشخاص، ولكنها تكون إطراءات إضافية مميزة تكون لكسب ود الناس إذا كانت مجاملة، أما إذا كانت نفاقا يكون لكسب مقابل مادى أو منصب، وهنا يتساءل كثير من الأشخاص عن الفرق بين المجاملة والنفاق.

أوضح الدكتور محمد عادل الحديدى استشارى الطب النفسى جامعة المنصورة، أن المجاملة والنفاق يكونان عبارة عن إطراءات إضافية ببعض الصفات المميزة التى لم تكن متواجدة فيهم، لكن هنا يختلف الإطراء من المجاملة والنفاق، لأن فى حالة المجاملة يعد الإطراء والشكر فى الأشخاص نوع من أنواع التواصل الاجتماعى وزيادة الروابط الاجتماعية دون أى أهداف أخرى من الأشخاص الذين يتم مجاملتهم، مضيفا أن البشر يحتاجون دائما للمجاملة لتقوية العلاقات وتكون نوعا من أنواع الحميمية فى التعاملات بين الأشخاص.

وأضاف أنه فى حالة النفاق يكون الإطراء والتودد للأشخاص الذين فى الغالب يكونون أعلى فى المنصب للحصول على مكاسب سواء مادية كمنصب، أو مكافآت، لافتا أن النفاق صفة من الصفات السيئة للوصول بطريقة خفية وغير شرعية على حساب بعض الزملاء لتحقيق رغباتهم، مؤكدا أن الشخص المنافق يكون من الشخصيات الوصولية والانتهازية، لأنه للحصول على درجات أعلى يتقرب إلى الأشخاص ويستخدم طرق غير شرعية حتى يصل لما يريد.

ونصح استشارى الطب النفسى بالتعامل مع الشخص المنافق بنوع من الذكاء بفهمه ولا يتم إعطاؤه ما يريد، مؤكدا أنه يجب أن يتم معرفة الأشخاص المحيطين بنا ولا يتم مقاطعة أحد أو تجنب أحد لوجود بعض الصفات السيئة به، لأن من الذكاء أن تعرف صفات الشخص الذى أمامك وتتعامل معه بطريقتك دون الابتعاد.

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