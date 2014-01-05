محافظ الأنبار يعلن مقتل 25 من مقاتلى "داعش" شمالى مدينة الرمادى

أعلن محافظ الأنبار، أحمد خلف الدليمى، أمس السبت، مقتل 25 شخصا من تنظيم "الدولة الإسلامية فى العراق والشام" داعش، خلال اشتباكات وقعت بين عناصر التنظيم من جهة، وأبناء العشائر والشرطة المحلية من جهة أخرى غربى العراق.

وقال الدليمى، فى تصريحات لوكالة الأناضول، إن "اشتباكات وقعت أمس، فى منطقة البوفراج شمال الرمادى بين عناصر تنظيم داعش من جهة وأبناء العشائر والشرطة المحلية من جهة أخرى".

وأضاف "أدت هذه الاشتباكات إلى مقتل 25 عنصرا من تنظيم داعش، فيما أصيب أربعة من أهالى المنطقة منهم طفلان وامرأتان نتيجة القصف الذى استهدف داعش هناك".

وبحسب مراسل الأناضول، عجزت القوات الأمنية العراقية والشرطة المحلية مدعومة بمسلحى العشائر عن استعادة كامل المناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش فى محافظة الأنبار، وسط تواصل الاشتباكات الدامية بين الطرفين ومع استمرار الاشتباكات بشكل متقطع، حافظ مقاتلو داعش المرتبطون بتنظيم القاعدة على عدة مواقع سبق وأن سيطروا عليها فى مدينة الرمادى.

وقال مصدر أمنى فى شرطة الرمادى إن "اشتباكات مسلحة فى الرمادى بين تنظيم القاعدة من جهة وقوات الشرطة وأبناء العشائر من جهة ثانية وقعت أمس فى وسط وشرق المدينة استمرت بشكل متقطع".

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