"سوميد" تنشئ محطات لتخزين السولار بسعة 200 ألف طن

قال خالد صالح، رئيس الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) إن الشركة تعكف حاليا على إنشاء خط أنابيب جديد لنقل المنتجات البترولية من موقع الشركة بميناء العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى التبين جنوب شرق القاهرة بطول 100 كيلو متر.

وأضاف صالح فى بيان صحفى، عقب زيارة وزير البترول المصرى لموقع الشركة اليوم السبت، أن "سوميد" قررت إنشاء محطات لتخزين السولار بطاقة 200 ألف طن.

وتُشرف "سوميد" على خط بترول يمتد من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدى كرير على ساحل البحر المتوسط بالإسكندرية وهو يمثل بديلا لقناة السويس لنقل البترول من منطقة الخليج العربى إلى ساحل البحر المتوسط.

وقال صالح: "الشركة تعمل على إنشاء محطة استقبال شاحنات المازوت بسعة 45 ألف طن لإمداد محطة كهرباء العين السخنة الجديدة بحوالى 7000 طن مازوت يومياً".

والشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" تساهم فيها الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50% وشركة أرامكو السعودية بـ15%، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية بأبو ظبى بنسبة 15%، والشركة الكويتية لصناعات الأنابيب المعدنية بنحو 15% وقطر للبترول بنسبة 5%.

وقال شريف إسماعيل، وزير البترول المصرى إن تنفيذ هذه المشروعات بميناء سوميد فى العين السخنة يأتى فى إطار سياسة وزارة البترول لزيادة الطاقات التخزينية للمنتجات البترولية لإعطاء المرونة الكافية لتحسين منظومة تداول المنتجات البترولية وتحسين البنية الأساسية.

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