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اﻷمن يحتوي اشتباكات محدودة مع عناصر الإخوان بالعصافرة باﻹسكندرية

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اﻷمن يحتوي اشتباكات محدودة مع عناصر الإخوان بالعصافرة باﻹسكندرية اﻷمن يحتوي اشتباكات محدودة مع عناصر الإخوان بالعصافرة باﻹسكندرية

تمكنت القوات اﻷمنية بالإسكندرية من احتواء اشتباكات محدودة مساء اليوم السبت مع أعضاء بجماعة اﻹخوان بشارع 45 بمنطقة العصافرة  شرق اﻹسكندرية أطلقت خلالها القوات قنابل الغاز المسيل للدموع وقامت بإلقاء القبض على عدد من مثيري الشغب.

وكانت محاولة من أعضاء جماعة اﻹخوان المسلمين بتحريك عدد من المسيرات وإعادة محاولة إشعال النيران في السيارات والمركبات التابعة لمديرية أمن اﻹسكندرية على مدار اليوم.

يذكر أن جماعة اﻹخوان المسلمين استخدمت نبرة تحريضية ضد اﻷمن عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ،معلنين عن إجراءات تصعيدية قبل إجراء عملية الاستفتاء على الدستور الداعين لمقاطعته لعدم اعترافهم بثورة 30 يونيو وما تبعها من خطوات.

ا.ش.ا

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