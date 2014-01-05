تدمير 4 أنفاق و 6 منازل و 6 عشش فى حملة أمنية جنوب العريش ورفح

أسفرت الحملة الأمنية الموسعة التى جرت جنوب العريش والشيخ زويد ورفح عن هدم وتدمير 4 أنفاق و 6 منازل و 6 عشش، إلى جانب ضبط عدد من الأشخاص من المشتبه فيهم .

وأعلنت مصادر أمنية مساء اليوم أن الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح ،إذ تم هدم وتدمير عدد 4 أنفاق للتهريب ،وعدد 6 منازل وعدد 6 عشش خاصة بالعناصر التكفيرية ،إلى جانب إزالة الأشجار التى يحتمى بها الإرهابيون من العريش حتى الخروبة والتى شهدت تفجير العديد من العبوات التفجيرية خلال الأيام الماضية .

كما تم توقيف وضبط عدد من الأشخاص المشتبه فيهم ، وجارى فحصهم للتأكد من مدى تورطهم فى أية أحداث .

ا.ش.ا