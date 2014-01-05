السفير البريطاني مرفوض في بني سويف.. مصر القوية والمصري الديمقراطي يرفضان لقاءه

كتب : عمرو رجب السبت 04-01-2014 22:33

رفضت أمانة حزب مصر القوية ببني سويف، في اجتماع لها مساء اليوم، مقابلة السفير البريطاني أو من ينوب عنه، ضمن سلسة من االلقاءات التي تعقدها السفارة بعدد من الأحزاب والحركات السياسية بمحافظة بني سويف، الإثنين المقبل، بالإضافة إلى عقدها لقاء بالمستشار مجدي البتيتي محافظ بنى سويف.

وقال المهندس طارق مصطفى، المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية في تصريحات خاصة، إن أمانة حزب مصر القوية رفضت لقاء مسئولي السفارة البريطانية بالقاهرة، فتلك المقابلات من شأن لجنة العلاقات الخارجية والدولية بالحزب وليست من شأن المحافظات.

كان عدد من القوى السياسية بمحافظة بني سويف، تلقى اتصالات هاتفية من السفارة البريطانية بالقاهرة بشأن مناقشة عدد من القضايا السياسية بالمحافظة، ومن بينها حركة 6 أبريل والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطن، بالإضافة إلى حزب مصر القوية.

كانت أمانة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببني سويف قد أعلنت رفض الحزب للقاء السفير في وقت سابق، وأبلغت مسؤولي السفارة البريطانية بذلك.