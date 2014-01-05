أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فريد زهران: الإخوان لم تتعظ من موقف مبارك ويواجهون الشعب بكل طوائفه

Google+ Print

أكد فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن جماعة الإخوان لم تتعظ من موقف مبارك ونظامه الذى استجاب للناس، وتخلى عن الحكم، وكان الأجدر بتلك الجماعة الإرهابية أن تنسحب من المشهد، ولكن نحن أمام طائفة منغلقة تحاول أن تواجه كل قوى الشعب وطوائفه، جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده الحزب المصرى الديمقراطى بالمنيا بقاعة مجلس مدينة مطاى من أجل التوعية بالدستور.

وأضاف "زهران" أن التصويت بنعم للدستور، يعبر بنا من هذه المرحلة إلى أخرى أكثر استقرارًا.

1%20(1).jpg

G52c886bcdbbe0.jpg

G52c886bded531.jpg

G52c886bee5c2c.jpg

G52c886bfd71ce.jpg

G52c886c0d6df8.jpg

للمزيد من أخبار المحافظات ..

ارتفاع المصابين فى اشتباكات الإخوان بالمحلة إلى3 بينهم إصابة بخرطوش

محافظ الإسكندرية: الدستور توافقى وما حدث بلجنة الخمسين إبداع

بلاغ كاذب عن وجود قنبلة بجوار قسم ثانى المنصورة

بالفيديو.. القبض على 8إخوان بالإسكندرية أحرقوا نقطة مرور المندرة

طوارئ وخبراء مفرقعات بدمنهور بعد شائعة بوجود سيارة مفخخة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله»

بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله»

بالفيديو.. صلاح يهدي «دجيكو» هدفا تاريخيا

بالفيديو.. صلاح يهدي «دجيكو» هدفا تاريخيا