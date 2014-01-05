فريد زهران: الإخوان لم تتعظ من موقف مبارك ويواجهون الشعب بكل طوائفه

أكد فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن جماعة الإخوان لم تتعظ من موقف مبارك ونظامه الذى استجاب للناس، وتخلى عن الحكم، وكان الأجدر بتلك الجماعة الإرهابية أن تنسحب من المشهد، ولكن نحن أمام طائفة منغلقة تحاول أن تواجه كل قوى الشعب وطوائفه، جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده الحزب المصرى الديمقراطى بالمنيا بقاعة مجلس مدينة مطاى من أجل التوعية بالدستور.

وأضاف "زهران" أن التصويت بنعم للدستور، يعبر بنا من هذه المرحلة إلى أخرى أكثر استقرارًا.

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