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وزير الداخلية يطلب من "الأطباء" تأجيل الإضراب لتزامنه مع محاكمة "المعزول"

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وزير الداخلية يطلب من "الأطباء" تأجيل الإضراب لتزامنه مع محاكمة "المعزول" وزير الداخلية يطلب من "الأطباء" تأجيل الإضراب لتزامنه مع محاكمة "المعزول"
وزيرة الصحة تطلب لقاء وفد من نقابة الأطباء غدًا لبحث الإضراب

كتب : محمد مصري منذ 24 دقيقة

كشف الدكتور خالد سمير أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عن تفاصيل لقاء وفد النقابة مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اليوم بخصوص تأمين المستشفيات، مشيرا إلى أنه حضر اللقاء هو والدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، ولم يحضر النقيب الدكتور خيرى عبد الدايم، ووفد الداخلية ضم اللواء محمد إبراهيم واللواء أحمد حلمي مساعد أول الوزير للأمن العام واللواء عبد الفتاح عثمان مساعد الوزير للإعلام، لافتا إلى أن اللقاء كان إيجابيا وأصدر وزير الداخلية تكليف لحكمدار القاهرة بالذهاب فورًا لمستشفى إمبابة لدراسة وإصلاح خطة التأمين، بعد تعرض مستشفى إمبابة العام للاعتداء، فجر الجمعة، نتج عنه إصابة 3 من الأطباء العاملين بالمستشفى بجروح قطعية وكدمات، إلى جانب تحطيم محتويات قسم الاستقبال والطوارئ.

وقال سمير، إنه تم إصدار تعميم على كل مديريات الأمن بأن تتحرك نقاط المستشفيات للتواجد على المداخل والمشاركة الإيجابية فى التحكم فى عدد المرافقين للمرضى وعدم دخول أي سلاح أو متفجرات ودعم النقاط الضعيفة بالأفراد، والاتفاق على عمل تعميم على الأقسام بشأن عدم استدعاء الأطباء للقسم فى حالات الاعتداء على المستشفيات وأن يكون الابلاغ على شكل مذكرة من المدير الإداري للمستشفى بتفاصيل الاعتداء يتم عمل محضر بها بالقسم و يحول للنيابة، وعمل تعميم على الأقسام بسرعة دعم نقاط شرطة المستشفيات فى حالة حدوث اعتداء، وطريقة للتواصل لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه".

وأضاف سمير، أن "وزير الداخلية طلب توضيحات عن أسباب الأضراب ومطالب الأطباء وأبدى تفهما لكل المطالب، وسأل عن أمكانية تغيير اليوم لموافقته مع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المقرر في 8 يناير المقبل"، متابعا أن "الوفد النقابي رد على الوزير بأنه من الصعوبة تغيير الموعد وأن الأضراب مهنى بحت وغير مسموح بأي محاولة لاستغلال الأضراب سياسيا وأن غرفة عمليات النقابة مستعدة لاتخاذ القرارات اللازمة فى حالة وجود أي مشاكل تحتاج لدعم طبي".

فيما يستعد وفد من النقابة للقاء الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، غدًا بناء على طلبها، وممثلين عن الوزارة، وأكد الأطباء أن الأضراب مستمر مالم تتحقق المطالب.

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