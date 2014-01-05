الجيش السودانى يعلن تحرير 3 مناطق بولاية جنوب كردفان من متمردين

أعلن الجيش السودانى، اليوم السبت، تحرير ثلاث مناطق بولاية جنوب كردفان، من متمردى الجبهة الثورية المناهضة للحكومة، وقال العقيد الصوارمى خالد سعد، الناطق الرسمى باسم الجيش السودانى، اليوم السبت "تمكن الجيش السودانى من تحرير مناطق طروجى، انقولو، والدبكاية بعد أن طردت منها متمردى الجبهة الثورية"، وأضاف أن "قوات التمرد فرت هاربة مخلفين العديد من القتلى (لم يحدد عددهم) والعتاد الحربى".

وأشار الناطق باسم الجيش السودانى إلى أنه "بتحرير تلك المناطق يكون الجيش قد أكمل المرحلة الأولى من تنظيف الجبال الغربية بالولاية.. وستواصل قواتنا تقدمها بينما يواصل قوات العدو الفرار"، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من "الجبهة الثورية" على ما أفاد به الجيش السودانى، وأعلن الجيش السودانى فى 31 ديسمبر الماضى عن تحرير بلدة "العرديبة" بولاية جنوب كردفان من متمردى تحالف الجبهة الثورية.

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