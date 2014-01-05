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أمير الكويت يبعث برقية تعزية فى وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

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أمير الكويت يبعث برقية تعزية فى وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز أمير الكويت يبعث برقية تعزية فى وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

بعث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

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