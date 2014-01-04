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"كبيش": الدستور الجديد يقضي على ممارسة الطغيان باسم الدين

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"كبيش": الدستور الجديد يقضي على ممارسة الطغيان باسم الدين "كبيش": الدستور الجديد يقضي على ممارسة الطغيان باسم الدين

كتب : جهاد أحمد منذ 57 دقيقة

قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن الدستور الجديد حسم قضية المبادئ الإسلامية حيث نص على أن الهوية الإسلامية هي هوية الدولة مع التأكيد على احترام الديانات الأخرى وقضى على أي طغيان قد يمارس باسم الدين.

وأكد كبيش، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن إلغاء المادة 4 من دستور 2012 كان ضروريا لأنه كان ينص على وجوب أخذ رأي هيئة كبار العلماء بشأن التشريعات هل هي مطابقة للشريعة الإسلامية أم لا، ما كان سيمثل تدخلا على صلاحيات المحكمة الدستورية العليا بإدخال سلطة موازية لها.

وأكد أهمية المادة 74 في الدستور والتي تنص على حظر مباشرة الأحزاب للأعمال السياسية على أساس ديني و لم تكتف بذلك بل حظرت تواجدها على أساس ديني، مشيرا إلى أنه لأول مرة ينص في دستور مصري على عدم جواز التنازل عن جزء من إقليم الدولة.

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