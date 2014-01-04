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قيادي سابق بتنظيم القاعدة: كانوا يخدعوننا بشعار الجهاد ضد الأمريكان

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قيادي سابق بتنظيم القاعدة: كانوا يخدعوننا بشعار الجهاد ضد الأمريكان قيادي سابق بتنظيم القاعدة: كانوا يخدعوننا بشعار الجهاد ضد الأمريكان

كتب : جهاد أحمد منذ 45 دقيقة

قال محمد توفيق، القيادي السابق بتنظيم القاعدة، إن التنظيم كان يسعى لتجنيد الفقراء والجاهلين بالدين في في أواخر التسعينيات.

وأكد توفيق خلال حواره على قناة "دريم 2"، أن تنظيم القاعدة كان لديه مندوب في مصر يُدعى "محمد. ع" يقوم بتجنيد الشباب تحت شعار الجهاد ضد الأمريكان مغتصبي الأراضي الإسلامية في أفغانستان تحت قيادة الزعيم أسامة بن لادن، مشيرًا إلى أنه كان مخدوعًا ويعتقد أنه سيجاهد في سبيل الله، وكان يظن بن لادن زعيمًا للأمة الإسلامية.

وأكد أن المدعو "محمد. ع" طالَب الشباب بمحاولة توفير المال للسفر، ولكنه أكد لهم أنه سيدبر هذه الأموال في حال عدم نجاحهم في توفيرها.

وأشار توفيق إلى أنهم كانوا يسافرون بثلاث طرق: الأولى من خلال السفر لتركيا بحجة شراء بعض الملابس والبضائع للتجارة، والثانية بالسفر إلى المملكة العربية خلف ستار أداء العمرة ومن ثم اختراق جمعية التبليغ والدعوة والسفر معهم في القوافل الطبية، والطريقة الثالثة هي السفر لدولة الإمارات العربية المتحدة بحجة المشاركة في مهرجان السياحة والتسوق، مؤكدًا أن كل ذلك يتم من وراء حكومات هذه الدول.

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