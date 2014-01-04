ياسر رزق: فرحتي بالعودة للأخبار كفرحتي بالعودة للإسماعيلية بعد تحريرها من الصهاينة

كتب : جهاد أحمد منذ 43 دقيقة

شبه الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، فرحته بالعودة للأخبار بفرحته عندما عاد إلى مسقط رأسه بالإسماعيلية بعد هزيمة الصهاينة، مؤكدًا أنه ليس مجرد رد اعتبار؛ لأنه شعر برد اعتباره منذ يوم 3 يوليو.

وأضاف رزق خلال لقائه مع الإعلامية رولا خرسا ببرنامج "البلد اليوم" على قناة "صدى البلد"، أن الإخوان كان لديهم خطة ممنهجة للاستيلاء على مؤسسات الدولة الحيوية، مشيرًا إلى أنهم كانوا يسعون لخصخصة الصحف القومية لصالح جماعة الإخوان من خلال سيطرتهم على مجلس الشورى.