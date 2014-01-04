مدحت شلبي مهاجما "ميدو" و"إمام": من يظهر على شاشة "الجزيرة" ليس مصريا

رفضت المشاركة في أحداث تنظمها القناة القطرية لأن "المبادئ لا تتجزأ"

كتب : محمد عاشور منذ 37 دقيقة

قال الإعلامي مدحت شلبي إن قناة "الجزيرة" الإخبارية والرياضية تسلك منهجًا ضد مصر، وتريد تدمير الدولة.

وأضاف شلبي، خلال لقائه ببرنامج "الرياضة اليوم" مع خالد الغندور، أنه عُرض عليه مرات كثيرة الذهاب إلى قطر والمشاركة في أحداث تنظّمها قناة "الجزيرة"، مشيرًا إلى أنه رفض كل هذه العروض "لأن المبادئ لا تتجزأ".

وشنّ شلبي هجومًا على المحللين الرياضيين الذين يظهرون على شاشة "الجزيرة" منهم أحمد حسام "ميدو"، وحازم إمام، مضيفًا "مَن يظهر على هذه الشاشة ليس مصريًا"، وعار على كل مصري أن يظهر على هذه الشاشة التي تريد هدم مصر.

وتابع "لا يشرفني أن أكون نمرة 1 في هذه القناة، وأعلم أن هناك مصريين يعملون في هذه القناة منذ سنوات، وعلى الدولة أن توفر لهم عملاً بديلاً"، موضحًا أن المحللين الكبار لا يحتاجون "دولارات الجزيرة"، وتابع "من لا يغير موقفه في السياسة هو الحمار"، بحسب تعبيره.

وأضاف "ميدو يستطيع أن يفتح مدرسة لأولاده في أي دولة، وذهاب أولاده لمدرسة في قطر ليس مبررًا".