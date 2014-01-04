عضو سابق بـ"القاعدة": برلماني إخواني منحني ساعة للتجسس على "البناء والتنمية"

كتب : جهاد أحمد منذ 19 دقيقة

قال محمد توفيق عضو سابق بتنظيم القاعدة، إن أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين أعطاه "ساعة" للتجسس على التيار الإسلامي وخاصة حزب البناء والتنمية.

وأكد توفيق، خلال لقائه الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن هذه الساعة متطورة جدا فيمكن استخدامها كهاتف نقال أو كاميرا للتصوير بالصوت و الصورة، وأن البرلماني الإخواني حاول إقناعه أن هذا يحبط أي محاولات لإسقاط الرئيس السابق محمد مرسي وليس للتجسس.

يذكر أن "توفيق" أبرز الساعة وطريقة استخدامها أمام الكاميرا خلال الحلقة.