محافظ دمياط يتابع إجراءات تأمين الكنائس بدمياط

أكد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط فى تصريحات صحفية أن كنائس دمياط مؤمنة تماماً، حيث تنتشر التشكيلات الأمنية ونقاط التفتيش حول الكنائس وبالمناطق المؤدية إليها.

جاء ذلك أثناء الجولة التى قام بها المحافظ بمنطقة حارة البركة ومنطقة ميدان سرور، حيث كنيستى مريم العذراء والروم الأرثوذكس، وتفقد بنفسه المناطق حول الكنائس، والتقى أهالى المنطقة الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع جهاز الشرطة، لتحقيق الأمن خلال فترات أعياد الأخوة المسيحيين .

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