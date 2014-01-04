أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط يتابع إجراءات تأمين الكنائس بدمياط

Google+ Print
محافظ دمياط يتابع إجراءات تأمين الكنائس بدمياط محافظ دمياط يتابع إجراءات تأمين الكنائس بدمياط

أكد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط فى تصريحات صحفية أن كنائس دمياط مؤمنة تماماً، حيث تنتشر التشكيلات الأمنية ونقاط التفتيش حول الكنائس وبالمناطق المؤدية إليها.

جاء ذلك أثناء الجولة التى قام بها المحافظ بمنطقة حارة البركة ومنطقة ميدان سرور، حيث كنيستى مريم العذراء والروم الأرثوذكس، وتفقد بنفسه المناطق حول الكنائس، والتقى أهالى المنطقة الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع جهاز الشرطة، لتحقيق الأمن خلال فترات أعياد الأخوة المسيحيين .

للمزيد من أخبار المحافظات ..

وقفة بكلية الآداب بالإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن رئيس اتحاد الطلاب

محافظ القليوبية يستقبل محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة بشبرا

مباحث أسيوط: طلاب الإخوان حاولوا إشعال النار فى سيارات للشرطة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365