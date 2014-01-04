رئيسا وفدي أزمة جنوب السودان يتصافحان لأول مرة منذ وصولهما لأديس أبابا

تصافح رئيسا وفدي التفاوض بشأن أزمة جنوب السودان، السبت، للمرة الأولى منذ وصول الوفدين، الأربعاء والخميس الماضيين، إلى العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، في بداية مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيجاد».

ويترأس وفد متمردي جنوب السودان، تعبان دينق قاي، فيما يترأس وفد جوبا نيال دينق نيال.

وبدأت الأزمة في جنوب السودان، منتصف ديسمبر الماضي، عندما اندلع قتال بين وحدات مختلفة من الحرس الرئاسي في جوبا، ثم امتد في أنحاء الدولة، التي انفصلت عن السودان 2011، بعدما اتهم رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، نائبه المقال، رياك مشار، بالتخطيط لانقلاب عسكري لإسقاطه.