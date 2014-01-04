«الدولة الإسلامية» تمهل المعارضة 24 ساعة لإيقاف القتال أو الانسحاب من حلب

أمهل تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» «داعش»، السبت، كافة الفصائل والكتائب التي تحاربه 24 ساعة لإيقاف القتال، وتنفيذ شروطه، وإلّا فإنه سيعطي أمراً عاماً بالانسحاب من جبهات القتال ضد قوات النظام في حلب.

وفي تسجيل صوتي منسوب، لأبو محمد العدناني، الناطق باسم «داعش» في سوريا، بُثّ على موقع «يوتيوب»، أمهل التنظي مكافة الفصائل والكتائب التي تحاربه 24 ساعة لإيقاف القتال وتنفيذ 3 شروط وضعها، وإلا فإنه سيعطي أمرا عاما بالانسحاب.

ويعد التسجيل الصوتي لـ«عدناني» أول رد فعل يصدر عن «داعش» بعد المواجهات التي اندلعت بينه وبين كتائب من الجيش الحر وفصائل إسلامية حليفة له، منذ الأسبوع الماضي، وما تزال مستمرة، وأوقعت قتلى وجرحى من الطرفين، ولم يحدد التسجيل التوقيت الذي تبدأ به المهلة التي وضعها التنظيم أو تنتهي فيه.

وأوضح «العدناني» الشروط التي وضعها التنظيم: «أولاً رفع الحواجز التي وضعت لقطع الطرق على مقاتليه، وثانياً عدم التعرض لأي جندي بالدولة أو مهاجر مقاتل غيرسوري بالسوء أو الأذية أو الإهانة، وثالثاً إطلاق سراح معتقلي التنظيم ومهاجريها».

وأنذر التنظيم الطرف الآخر بأنه في حال عدم التقيّد بالمدة التي حددها لتنفيذ الشروط فإنه سيعطى أمر عام بالانسحاب من «خطوط الرباط مع قوات النظام وهي جبهات الشيخ سعيد، نبّل والزهراء، مطار كويرس العسكري، محطة نقارين الحرارية، خان طومان،معارة الأرتيق وغيرها».

وناشد «العدناني» أهالي حلب بـ«أخذ الامر على محمل الجد»، لأن انسحاب مقاتلي الدولة من أي نقطة من النقاط التي ذكرها يعني انهيار حلب المحررة وابتلاعها من قبل جيش النظام.

وأشار الناطق إلى أن التنظيم يتعرض لـ«مؤامرة كبيرة جداً»، يراد بها اجتثاث الدولة الإسلامية قبل الدخول في ما أسماها «مؤامرة جنيف 2»، وشرعت عدة فصائل لتنفيذ ذلك، لم يسمّها، لافتاً إلى أن «التنظيم حاول درء ما أسماها بالفتنة لكن دون نتيجة».