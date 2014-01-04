باسم كامل: أتوقع نسبة قياسية لتأييد الدستور

قال باسم كامل النائب السابق للحزب المصري الديمقراطي :”إنه يتوقع أن تكون المشاركة في الاستفتاء غير مسبوقة وقياسية وكذلك نسبة الموافقة عليه”.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده الحزب المصري الديمقراطي بالمنيا بقاعة مجلس مدينة مطاي للترويج للدستور بحضور الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب وفريد زهران نائبه وباسم كامل نائب سابق عن الحزب وأحمد زكي دربالة أمين الحزب بالمنيا.

وأكد باسم كامل أن الدستور حقق المراد بأكبر نسبة ممكنة ولذلك يجب أن نوافق عليه.

وأضاف باسم كامل أنه لا فرق بين ثورتي يناير ويونيو وأن الخلاف حولهما شئ سخيف فأهداف ثورتي 25 يناير و30يونيو واحدة ومن يري غير ذلك فهو في معسكر أخر.

وأكد النائب السابق للحزب المصري الديمقراطي أن ثورة يناير خرجت لتقول عيش حرية عدالة اجتماعية وثورة 30 يونيو نادت بنفس الأهداف وزادت عليها الاستقلال الوطني ولو فعل مبارك هذا لاستمر حتي الأن في الحكم أو جاء بعده نجله جمال مبارك وكذلك مرسي والإخوان لو حققوا هذه المطالب لما ثار عليهم الشعب ولكنهم فضلوا التجارة بالدين وبأصوات الغلابة.

وقال النائب السابق :”إن تيار الاستقلال المدني يحشد لكسب انتخابات نقابة المهندسين يوم 17 يناير الجارى”.