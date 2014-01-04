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برادلي قد يضم لاعبين مصريين لفريقه النرويجي الجديد

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برادلي قد يضم لاعبين مصريين لفريقه النرويجي الجديد برادلي قد يضم لاعبين مصريين لفريقه النرويجي الجديد

ألمح بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب والذي تم تعيينه مدربا لشتاباك النرويجى يوم الجمعة إلى أنه قد يستعين بلاعبين مصريين في فريقه الجديد.

وأعلن شتاباك الصاعد حديثا لبطولة الدوري النرويجي تعاقده مع المدرب الأمريكى لقيادة الفريق في المسابقة.

وقال برادلي في تصريحات أبرزها موقع إم إل اس سوكر الأمريكي "تحدثت مع إنجي أندريه أولسن المدير الرياضي للفريق حول ضم لاعبين من مصر والولايات المتحدة".

وأضاف "ستكون نقطة البداية لبناء هذا الفريق الذي يمكنه أن ينافس على الألقاب".

شتاباك من الفرق الصاعدة حديثا للدوري النرويجي الممتاز بعد احتلاله وصافة دوري الدرجة الأولى في 2013.

ويعد برادلي صاحب خبرة كبيرة في التدريب وقاد الأمريكي للصعود لنهائيات كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا قبل ان يخرج الفريق من دور 16 امام غانا.

وبعد ذلك تولى برادلي تدريب المنتخب المصري الا ان الفريق فشل في بلوغ النهائيات العالمية المقبلة التي ستقام في البرازيل في وقت لاحق من العام الجاري.

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فيديو اليوم السابع

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