نصار: من حق رئيس الجامعة الفصل النهائي للطلاب في تعديل قنون الجامعات

قال دكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة: إن قانون تنظيم الجامعات تم وضعه منذ السبيعنيات ويحتاج إعادة نظر لمواكبة ما يحدث اليوم من إرهاب في الجامعات، لافتاً إلى أن التعديل المقترح لقانون تنظيم الجامعات يعطى رئيس الجامعة حق الفصل النهائي للطلاب وأن يكون نافذا وقت صدوره.

وأضاف نصار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي” أن التعديلات تركز على سرعة اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين ومن يستخدم العنف، مؤكداً أن الطالب الذي يحرق جامعته أو مدينته الجامعية، لا يستحق أن يبقى فيها.