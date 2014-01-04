النقل العام يعيد الأتوبيس المختطف من قبل الإخوان صباح اليوم

قال اللواء هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام، إن مجموعة من الإخوان حاصروا أتوبيس نقل عام في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وأنهم اعتدوا على السائق والمحصل وتمكنوا من الاستيلاء عليه، موضحًا أنهم أعادوا الأتوبيس إلى المخزن لكن به بعض التلفيات.

وأضاف في سياق آخر خلال مداخلة مع برنامج “آخر النهار” أن الميني باصات الجديدة والمتوافر بها بعض خدمات الإنترنت تتبع شركة قطاع خاص، ونتحكم في سعر التذكرة ونرفض زيادتها.

وأوضح أن آخر أتوبيس جديد دخل الهيئة في عام 2006، مشيرًا إلى أنه تم توقيع عقد جديد في شهر أكتوبر لشراء 200 أتوبيس، بالإضافة إلى 600 أتوبيس منحة من دولة الإمارات.