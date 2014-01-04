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عنان يطلب مقابلة “شباب ماسبيرو” لكسب ود الأقباط قبل معركة الرئاسة والاتحاد يرفض

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عنان يطلب مقابلة “شباب ماسبيرو” لكسب ود الأقباط قبل معركة الرئاسة والاتحاد يرفض عنان يطلب مقابلة “شباب ماسبيرو” لكسب ود الأقباط قبل معركة الرئاسة والاتحاد يرفض

قال هاني رمسيس عضو المكتب السياسي لحركة اتحاد شباب ماسبيرو، أنه قد اتصل به صباح اليوم  اللواء فتحي عمار منسق حملة ترشيح الفريق سامي عنان لرئاسة الجمهورية .

وعرض عمار على هاني رمسيس عقد لقاء بعد العيد  يوم 9/1 فى المقر الانتخابى للحملة في الدقي ، وقابل رمسيس دعوة عمار بالرفض الشديد وجاء رده ممثلًا عن الحركة وليس شخصه فقط .

وأكد رمسيس أن يمثل اتحاد شباب ماسبيرو وأنه أحد المحامين الذين اتهموا عنان بالاشتراك مع أخرين فى قتل شهداء ماسبيرو وارتكاب مجازر أخرى كأحداث محمد محمود .

وأن الاتحاد يحمل الفريق بالاشتراك مع أخرين بقتل شهداء فى ماسبيرو وأنه قام بتسليم للإخوان الذين يقتلون المصرين وأن عنان بطبيعة منصبه وقتها على علم بتزوير الانتخابات الرئاسيه وإعلان فوز مرسى .

وأشار مينا نادي عضو اتحاد شباب ماسبيرو، أن اللواء فتحي عمار منسق حملة ترشح عنان للرئاسة حاول الاتصال بالعديد من النشطاء الأخرين منهم رامي كامل رئيس مؤسسة ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان ومينا ثابت عضو المكتب الإعلامي لاتحاد شباب ماسبيرو ومايكل أرمانيوس منسق عام حركة أقباط أحرار وتمت مقابلة كل دعواته بالرفض .

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