سامح اليزل :”السيسى” ينتظر نتيجة الاستفتاء حتى يعلن ترشحه للرئاسة

قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز االجمهورية للدراسات الاستراتيجية، إن ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية مازال قيد التفكير، والدراسة ولم يتم اتخاذ قرار حاسم حتى الآن.

وأضاف “اليزل” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى عبر قناة المحور، أن وزير الدفاع ينتظر نسبة الاستفتاء على الدستور التى ستعطيه مؤشراً عن رغبة الشعب فى ترشحه للرئاسة.

وشدد اليزل على أن مؤشرات الاستفتاء على الدستور ستكون أحد الخطوات الرئيسية التى سيتم على خلفيتها حسم القرار.