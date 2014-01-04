وفاة الفنان السوري الشاب طارق عيسى عن 23 عاماً

توفّي يوم السبت الفنان السوري الشّاب طارق عيسى في العاصمة السّورية دمشق عن عمر 23 عاماً، بعد معاناته مع مرض عضال.

يذكر أن الفنان طارق عيسى من مواليد دمشق عام1991، وهو خرّيج معهد "تياترو" للتّمثيل في دمشق، ودرس في معهد "The Actors" في بيروت.

وقد شارك عيسى في العدد من الأعمال الدراميّة السوريّة ومنها "مرايا" 2011 مع الفنان ياسر العظمة، ومسلسل "رجال العز" للمخرج علاء الدّين كوكش، و"هات من الاخر" للمخرج أسامة الحمد، "أيّام الدراسة" للمخرج مصطفى البرقاوي، "طروادة" للمخرج أسامة الحمد، "زمن البرغوت" للمخرج أحمد ابراهيم الأحمد.

أسرة "مجلة سيدتي" و"سيدتي نت" تتقدّم لعائلة الفقيد بأحرّ التّعازي، راجين الله أن يتغمّده بالرّحمة، ويُلهم ذويه الصّبر والسّلوان.