عميدة "دراسات إنسانية" بالأزهر: تحويل حالات الغش إلى مجالس تأديب

أكدت الدكتورة نجلاء أمين عميدة كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر فرع الطالبات، أنه سيتم تحويل الطالبات التى تم ضبطهن فى محاولة غش من قبل المراقبين داخل لجان الامتحانات، لمجالس تأديبية، وذلك عقب تقديم مذكرة بأسمائهن لنائب رئيس جامعة الأزهر.

وأضافت نجلاء فى تصريح خاص أن الكلية حرصت على عدم تزامن امتحانات الفصل الدراسى الأول ليوم الاستفتاء على مواد الدستور، المقرر عقده يوم الثلاثاء 14 يناير الحالى، مراعاة لعدم تأجيل امتحانات الطالبات بالكلية.

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