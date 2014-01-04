بالفيديو.. القبض على 8إخوان بالإسكندرية أحرقوا نقطة مرور المندرة

تمكنت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء ناصر العبد من ضبط المتسببين فى حريق مقر نقطة مرور المندرة ودراجة بخارية.

وكان عدد ممن ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابى نظموا مسيرة اليوم أمام محطة قطار المندرة دائرة قسم شرطة ثان المنتزه وتحركوا اتجاه منطقة كوبرى المندرة.

ورفع المتظاهرون علامة رابعة، مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة والنظام الحالى معطلين حركة المرور والمواصلات العامة والخاص، وقيامهم بإطلاق الأعيره النارية والخرطوش والألعاب النارية وإلقاء زجاجات المولوتوف والتعدى على الأهالى والمنشآت العامة والخاصة.

وألقى المتظاهرون زجاجات المولوتوف على مكتب مرور الزعيم- الكائن بمنطقة المندره دائرة القسم، مما أدى لاشتعال النيران به واحتراق محتوياته من مكاتب وأثاث وعدد " 50 " كلابش سيارات حديدى واحتراق الدراجة النارية رقم س ف هـ 1254 محافظة " المخصصه للنقيب/ محمود مجدى المنياوى- الضابط بإدارة المرور "، تم السيطرة على الحريق وإطفاؤه بمعرفة إدارة الحماية المدنية.

كما حدث مناوشات بينهم وبعض الأهالى نتج عنها إصابة عدد " 2 " من الأهالى كل من شاهر خلف محمد سن 18 عامل مقيم دائرة القسم "برش خرطوش بالفخذ الأيسر"، ومحمود كارم أنور سن 23 بدون عمل مقيم دائرة القسم "برش خرطوش بالرأس والظهر"، وتم حجزهما بمستشفى شرق المدينة للعلاج وبسؤالهما اتهما تنظيم الإخوان الإرهابى.

تم تحديد مرتكبى الواقعة وعقب تقنيين الإجراءات قامت مأمورية وتمكنت من ضبط عدد 8 متهمين وهم كل من عمرو عبد الرحيم محمد سليم 30 مامور جمرك ومقيم دائرة ثان المنتزة ومحمد عاطف محمد محمد 40 سنة مدرس ومقيم دائرة ثان المنتزة، وحسن مصطفى سليمان 50 سنة صحب محل مصوغات ومقيم دائرة ثان المنتزة، والسيد على السيد كشك 45 سنة صاحب محل خردوات ومقيم دائرة ثان المنتزة، ومحمد احمد يونس جاب الله 44 سنة صاحب محل عطارة ومقيم دائرة ثان المنتزة، ومصطفى حسن رمضان قاسم 46 سنة نجار ومقيم دائرة ثان المنتزه، ومحمد أحمد أحمد صبحى 25 سنة فنى ومقيم دائرة ثان المنتزه، والسيد سعد الله عبد الجواد، 56 سنة مبيض محارة ومقيم دائرة أول المنتزه.

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