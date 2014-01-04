اختبار طبي يحدد مشاركة عمر جابر أمام الجيش

تتحدد مشاركة عمر جابر لاعب الزمالك في مواجهة طلائع الجيش في الدوري وفقا للاختبار الطبي الذي سيجريه يوم الأحد.

وتعرض جابر للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي التي خسرها الزمالك بهدف دون مقابل.

وسيجري جابر اختبار طبي في مران الزمالك يوم الأحد لتحديد قدرته على المشاركة أمام الجيش.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويعتمد الجهاز الفني للزمالك على جابر في مركز لاعب الوسط المهاجم منذ بداية الموسم في ظل غياب أحمد عيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا.