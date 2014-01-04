فيديو - ' مستوى إكرامي أمام سموحة مجرد بداية '

يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي أن المستوى الذي ظهر به شريف إكرامي أمام سموحة، مجرد بداية لمستوى عالي يظهر خلال الموسم.

وقال سليمان لموقع ناديه الرسمي "إكرامي كان هادئا وعلى قدر كبير من الثقة والتركيز، وهو ما وضح خلال تعامله مع العديد من الكرات الصعبة."

وأضاف سليمان "أصعب الكرات كانت تسديدة أوكا من ركلة ثابتة في الشوط الأول وتسديدة هاني العجيزي في الشوط الثاني، كلاهما تعامل معهما إكرامي بشكل طيب."

وحافظ إكرامي على نظافة شباكه في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الممتاز أمام سموحة، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

إكرامي خاض مباراتين مع الأهلي في الدوري الممتاز لم يهتز خلالهما مرماه بأي أهداف.

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