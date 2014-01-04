ملف - عبد الله السعيد يلمع في الأهلي ' أخيرا '

قدم عبد الله السعيد جناح الأهلي أحد أفضل مبارياته مع النادي الأحمر ليقوده لفوز ثمين على سموحة في ملعبه ضمن الدوري المصري يوم السبت.

وتغلب الأهلي على سموحة بهدفين سجلهما السعيد ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وجمع FilGoal.com تغطية المباراة في مكان واحد.

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