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ملف - عبد الله السعيد يلمع في الأهلي ' أخيرا '

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ملف - عبد الله السعيد يلمع في الأهلي ' أخيرا ' ملف - عبد الله السعيد يلمع في الأهلي ' أخيرا '

قدم عبد الله السعيد جناح الأهلي أحد أفضل مبارياته مع النادي الأحمر ليقوده لفوز ثمين على سموحة في ملعبه ضمن الدوري المصري يوم السبت.

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وتغلب الأهلي على سموحة بهدفين سجلهما السعيد ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وجمع FilGoal.com تغطية المباراة في مكان واحد.

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