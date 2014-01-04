كمال: "6 أبريل" ليست خائنة ونرفض السيسي رئيسا.. والفخراني: "العسكر" أبناؤنا

القيادي بـ"6 أبريل": المكالمات المسجلة للحركة لم تثبت تلقيها أي تمويلات

كتب : جهاد أحمد منذ 21 دقيقة

حمدي الفخراني

شهد برنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، مشادة كلامية شديدة بين كل من محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، والناشط السياسي حمدي الفخراني.

وتأتي هذه المشادة على خلفية مناقشة قضية تسريب عدد من المكالمات الهاتفية التي تثبت تورط أعضاء حركة 6 أبريل في تلقي تمويلات من الخارج واقتحام مقرات أمن الدولة وسرقة ملفات منها، بالإضافة إلى تردد أنباء عن منع النائب العام لأعضاء الحركة من السفر خلال الأيام المقبلة تمهيدًا للتحقيق معهم.

وقال كمال، عضو المكتب السياسي لـ6 أبريل، إن الحركة قد تكون أخطأت ولكنها لم تخن الوطن وليست خائنة، مؤكدًا أنها دقّت أول مسمار في نعش الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأكد كمال أن المكالمات التي تم تسجيلها لأعضاء 6 أبريل لم تثبت تلقيهم أي تمويلات حتى الآن، وأشار إلى أن 6 أبريل ترفض الدستور بسبب مادة المحاكمات العسكرية التي أُضيفت دون وجودها في خارطة الطريق، مؤكدًا رفض الحركة لترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ومن ناحيته أكد الفخراني أن العسكر هم إخوتنا وأبناؤنا وأهلنا ولا داعي لما يردده دائمًا أعضاؤها من هتاف "يسقط حكم العسكر".

وأكد الفخراني أن ثورة 25 يناير نجحت بمشاركة الشعب المصري وليست حكرًا على 6 أبريل كما يدعون.

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