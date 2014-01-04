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عمرو أديب: "الوطن" صاحبة الانفراد بخبر ترشح السيسي للرئاسة

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عمرو أديب: "الوطن" صاحبة الانفراد بخبر ترشح السيسي للرئاسة عمرو أديب: "الوطن" صاحبة الانفراد بخبر ترشح السيسي للرئاسة

كتب : محمد عاشور منذ 9 دقائق

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، إن جريدة "الوطن"، هي صاحبة الانفراد بخبر ترشح الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع، لرئاسة الجمهورية.

وأشار أديب، إلى أن "الوطن" انفردت بنشر تفاصيل محضر اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تناول ترشح الفريق السيسي للرئاسة وإسناد مهمة وزير الدفاع للفريق صدقي صبحي، قائد أركان حرب القوات المسلحة.

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