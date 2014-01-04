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موسى يلتقى صناع مصر الأربعاء لشرح المزايا الاقتصادية في الدستور

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موسى يلتقى صناع مصر الأربعاء لشرح المزايا الاقتصادية في الدستور موسى يلتقى صناع مصر الأربعاء لشرح المزايا الاقتصادية في الدستور

موسي

يلتقى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين مع صناع يوم الاربعاء القادم لشرح اهم المزايا التي حصل عليها الاقتصاد المصري والصناع في الدستور الجديد بجانب ايجابيات التصويت على الدستور بنعم والمخاطر التي تحيط بمصر في هذه المرحلة الحرجة .

يشارك في اللقاء أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وسامح عاشور نقيب المحاميين وعبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة وعدد كبير من رؤساء الجمعيات واصحاب المصانع، تنظم اللقاء جمعية الصناع المصريون.

واكد الدكتور  وليد هلال رئيس الجمعية ورئيس المجلس التصديري للكيماويات أن الهدف من اللقاء هو اعلان تضامن مجتمع الصناعة مع دستور مصر الجديد والذى يلبى طموحات الصناع ويساهم في تأسيس الدولة المدنية الحديثة .

وقال أن المرحلة القادمة هي مرحلة إصدار القوانين والتشريعات المفسرة للدستور موضحا انه من حق الصناع ان يعلنون عن مواقفهم المؤيدة لخارطة المستقبل في ظل التلاحم والتقارب بين شركاء الوطن لتحقيق القفزة الحقيقية في جميع المجالات وعلى رأسها الاقتصاد ..واوضح د .هلال ان الصناع عقدوا العديد من اللقاءات مع العاملين بالمصانع خلال الفترة الماضية لتشجيعهم على المشاركة في الاستفتاء والنزول بأعداد كبيرة للمشاركة وانه سيتم توفير كافة الوسائل لنقل العاملين بالمصانع الى اللجان للأدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن نجاح الاستفتاء يعنى تدفق الاستثمارات على مصر واستعادة الثقة الخارجية خاصة وأنه أول واهم خطوات خارطة المستقبل.

 

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