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ياسر رزق: المؤسسات القومية ملك للشعب.. وليس لمن يجلس على الكرسي

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ياسر رزق: المؤسسات القومية ملك للشعب.. وليس لمن يجلس على الكرسي ياسر رزق: المؤسسات القومية ملك للشعب.. وليس لمن يجلس على الكرسي

كتب : جهاد أحمد السبت 04-01-2014 20:06

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن المؤسسة لا تعاني من نقص في الخبرات أو الكوادر إنما تعاني من كوارث مادية أخرى.

وأكد رزق، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في " على قناة" MBC مصر"، أن المؤسسات القومية مملوكة لمن يجلس على الكرسي فكرة خاطئة، مؤكدا أن المؤسسات القومية مملوكة للشعب بنسبة 100%.

وعلق رزق على انفراد "يحدث في مصر" بحسم الفريق قراره بالترشح لرئاسة الجمهورية قائلا "معلوماتي تؤكد أن السيسي لم يحسم ترشحه بعد".

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