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المتحدث باسم الطب الشرعي: مسدسات تركية الصنع تستخدم في الاشتباكات مؤخرا

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المتحدث باسم الطب الشرعي: مسدسات تركية الصنع تستخدم في الاشتباكات مؤخرا المتحدث باسم الطب الشرعي: مسدسات تركية الصنع تستخدم في الاشتباكات مؤخرا

كتب : جهاد أحمد منذ 36 دقيقة

قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي، إن الفترة الأخيرة شهدت ظاهرة انتشار مسدسات صوت تركية الصنع يسهل تعديلها لتطلق رصاصا حيا سواء بتعديل الماسورة بفكها من الخلف أو تعديل مقذوف الصوت نفسه، وتستخدم في الاشتباك مع قوات الأمن.

وطالب "عبد الجميد" بضرورة إيجاد حل لهذه الظاهرة للحد من انتشار السلاح في خاصة شحنة مسدسات الصوت التركية التي ظهرت مؤخرا في الأسواق المصرية.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أن حصيلة اشتباكات الإخوان مع الأمن والأهالي أمس بمختلف المحافظات أسفرت عن وقوع 18 حالة وفاة تنوعت إصابتها بين طلق ناري وخرطوش.

وأكد عبد الحميد أن محافظات الإسماعيلية والمنيا والفيوم شهدت 6 وفيات بطلق ناري و3 حالات في باقي المحافظات، أما القاهرة فشهدت 8 وفيات بطلق خرطوش وحالة واحدة بطلق ناري 9 مللي.

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