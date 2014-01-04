بازل يجدد عقد مورات ياكين

مدد بازل السويسري عقد مورات ياكين المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم المقبل، بعد تقارير انتقاله لتدريب لاتسيو الإيطالي.

وأعلن بازل عبر موقعه الرسمي تمديد عقد المدرب التركي الأصل حتى صيف 2015، مع إمكانية تمديده مرة أخرى حتى صيف 2016.

وكانت تقارير صحفية قد انتشرت عن اقتراب مدرب محمد صلاح ومحمد النني من تولي تدريب لاتسيو الإيطالي.

يذكر أن ياكين تولى تدريب بازل في أكتوبر 2012 وقاده للفوز بالدوري السويسري الموسم الماضي، والوصول لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

كما يقدم ياكين مستويات طيبة هذا الموسم بتتويجه بطلا للشتاء - النصف الأول من الدوري السويسري - والخروج بصعوبة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.