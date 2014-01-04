أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

جمالياً : نايا تقلّد ريهانا !!!

Google+ Print
جمالياً : نايا تقلّد ريهانا !!! جمالياً : نايا تقلّد ريهانا !!!

منذ فترة ليست ببعيدة ونحن نلاحظ التغيير الجمالي الذي تقوم به النجمة نايا.
فنايا معروفة بشعرها الفاتح الطويل ومكياجها النيود المميّز، وستايلها الجريء نوعاً ما، ولكن نايا زادت من جرأتها في ارتداء الملابس المكشوفة فأصبحت بأزيائها قريبة جداً إلى النجمة ريهانا. ومن الصدف أيضاً هو تغيير نايا لتسريحة شعرها وقصه على طريقة الحلاقة الجانبيّة ما زاد التساؤل حولها هل هي فعلاً تقلّد ريهانا ؟
بالرغم من أن معظم نجمات هوليوود اعتمدن هذه القصة "الحلاقة الجانبيّة" إلاّ أن الصور وطريقة رفع الغرّة تقرّب الشبه أكثر بين نايا وريهانا، خصوصاً بعد أن أطلّت نايا في ليلة رأس السنة وهي تزيّن يديها بتاتو شبيه تماماً بتاتو النجمة السابقة.
أخيراً، أود القول للنجمة نايا :صحيح أن هذه القصة لم تعد رائجة جداً هذا العام، لكن ليس من الغلط اعتمادها وكسر الحواجز التي تتقيّد بها النجمات العربيات، إنما الغلط في التقليد هو نقل الموضة بحذافيرها من نجمة إلى أخرى. إذ يمكنك أن تعتمدي نفس القصة لكن بأسلوبك الخاص.
القصة أجمل على نايا أم ريهانا؟

تابعي هنا:

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي