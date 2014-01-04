جمالياً : نايا تقلّد ريهانا !!!

منذ فترة ليست ببعيدة ونحن نلاحظ التغيير الجمالي الذي تقوم به النجمة نايا.

فنايا معروفة بشعرها الفاتح الطويل ومكياجها النيود المميّز، وستايلها الجريء نوعاً ما، ولكن نايا زادت من جرأتها في ارتداء الملابس المكشوفة فأصبحت بأزيائها قريبة جداً إلى النجمة ريهانا. ومن الصدف أيضاً هو تغيير نايا لتسريحة شعرها وقصه على طريقة الحلاقة الجانبيّة ما زاد التساؤل حولها هل هي فعلاً تقلّد ريهانا ؟

بالرغم من أن معظم نجمات هوليوود اعتمدن هذه القصة "الحلاقة الجانبيّة" إلاّ أن الصور وطريقة رفع الغرّة تقرّب الشبه أكثر بين نايا وريهانا، خصوصاً بعد أن أطلّت نايا في ليلة رأس السنة وهي تزيّن يديها بتاتو شبيه تماماً بتاتو النجمة السابقة.

أخيراً، أود القول للنجمة نايا :صحيح أن هذه القصة لم تعد رائجة جداً هذا العام، لكن ليس من الغلط اعتمادها وكسر الحواجز التي تتقيّد بها النجمات العربيات، إنما الغلط في التقليد هو نقل الموضة بحذافيرها من نجمة إلى أخرى. إذ يمكنك أن تعتمدي نفس القصة لكن بأسلوبك الخاص.

القصة أجمل على نايا أم ريهانا؟

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