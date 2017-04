أبرز 5 أسئلة طرحت خلال CLINIQUE Live chat !

كما تعودت في "سيدتي نت" على فقرة live chat التي نقوم بها بشكل بث مباشر على الموقع حيث يمكن للمرأة او الرجل طرح الاسئلة التي تدور في بالهما حول مشكلة جماليّة معينة ويقوم الخبير من الماركة المطروحة بالإجابة فوراً.

واليوم، نعرض عليك أبرز 5 أسئلة طرحت في حلقة CLINIQUE للعناية بالبشرة علك تستفيدين أنت ايضاً من هذه الاجوبة، حيث قام الخبير بلير غراهام بالرد عليها.

1- هل من علاج فعّال لمحاربة الهالات السوداء؟

يمكنك معالجة الهالات السوداء والتخفيف من مظهرها بنسبة 30% خلال 12 أسبوعاً و يمكنك الحصول على تألق وتفتيح مباشر تشعرين به فورياً باستخدام Even Better Eyes Dark Circle Corrector.

2- كيف يمكننا السيطرة على الظهور المفاجئ للحبوب والبثور؟

إذا كنت تعانين من هذه المشكلة بشكل دوري فننصح باعتماد نظام كلينيك Anti- Blemish Solutions 3-Step skincare system .

3- كيف يمكنني التخلّص من حب الشباب وآثارها المزعجة؟

بالنسبة لحب الشباب يمكن التخلص منه باستعمال Clinique 3-Step Anti Blemish Solution

مرتين يوميا .نعدك ببشرة أكثر نقاء بنسبة 37% خلال سبعة أيام. واستعملي الواقي الشمسي الخالي من الزيوت يومياً Clinique CIty Block SPF 25 للحماية من ظهور علامات التقدم بالسن وتمتعي ببشرة نقية.

4- أعاني من بقع حول محيط العينين، ما الحل؟

من المهم جداً استخدام الواقي الشمسي City Block SPF25 وننصحك باستخدام السيروم الذي يعالج ويفتح منطقة محيط العينين Even Better Eyes Dark Spot Corrector.

5- كيف اعمل على تضييق المسامات الواسعه في وجهي؟

أولا، عليك التحكم بالزيوت، ثم الحماية من الشمس ويفضّل استعمال Pore Refining Solutions Serum مع مستحضر حماية من الشمس . ولنتائج فورية استخدمي Pore Refining Instant Perfectorx .

