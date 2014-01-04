مؤتمر بالقليوبية للتصويت بنعم علي الدستور بحضور المحافظ و عمرو موسى

شهدت مدينة كفر شكر اليوم مؤتمرًا بحضور عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وخالد يوسف المخرج السينمائي، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وحسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع، وكمال ابو عيطة وزير القوي العاملة، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد .

قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أن كفر شكر طيلة تاريخها واحدة من أعرق المدن وذلك لأنتماء عظام لها مثل خالد محى الدين وزكريا وفؤاد محى الدين .

وقال المحافظ أن هذا المؤتمر واحد من أهم المؤتمرات المؤيدة لدستور ذلك بكونه أول دستور متكامل ويحقق الاستقرار لمصر بكل جوانبه .

وقال السيد البدوى رئيس حزب الوفد، خلال المؤتمر أن هذا الدستور الزم الدولة بضمان اجتماعى لكل مواطن ولم يهمل أمر العامل والفلاح والمهمشين الذين عانوا ظلما تاريخيًا خلال الفترة السابقة .

وأكد أن هذا الدستور معبرًا عن طموحات الشعب المصرى قائلًا أن الجيش والشرطة يخوضون حربًا شرسة مع الإرهاب الغاشم، ولن نتخلص من الإرهاب إلا بإقرار الدستور يومى 14 و 15 القادم .

وشدد محمود بدر منسق حركة تمرد، أنه إذا أراد الشعب السيسى رئيسًا للجمهورية فلابد من النزول يومي 14 و 15 يناير أمام صناديق الاستفتاء .