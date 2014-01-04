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جلد الدجاج يؤثر على الحيوانات المنوية عند الرجال ويصيب النساء بالعقم

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جلد الدجاج يؤثر على الحيوانات المنوية عند الرجال ويصيب النساء بالعقم جلد الدجاج يؤثر على الحيوانات المنوية عند الرجال ويصيب النساء بالعقم

على الرغم من أن الدجاج يعد من اللحوم البيضاء التى يعد تناولها صحيا أكثر من اللحوم الحمراء حسب ما ذكر الأطباء، إلا أن بعض الأشخاص يتناولون الجلد المغطى للدجاج ولا يعلمون خطورته على صحة الإنسان لاحتوائه كميات عالية من السعرات الحرارية.

يقول الدكتور عبد الرحمن محمد عطية أستاذ ورئيس قسم التغذية بكلية المنزلى جامعة حلوان، إن جلد الدجاج لا يجب تناوله نهائيا لأنه يحتوى على طبقة دهنية عالية وتتركز فى الجلد بعض المواد الهرمونية والدهون العالية التى تتسبب فى الإصابة ببعض الأمراض.

وأضاف الطبيب أن عند سلق وتحمير الدجاج يفقد الخصائص العامة له كالهرمونات المتواجدة بها فيتم فقدها بنسبة 90%، أما عند شوى الدجاج لا يتم فقد الهرمونات بنسبة كبيرة لأن درجة الحرارة لم تصل بداخلها، لافتا أن عند خلط الدجاج بالبصل والبهارات قبل طهيه فذلك يؤثر على الهرمونات المتواجدة بها ويقلل من تأثيرها.

أوضح أستاذ ورئيس قسم التغذية، أن حسب ما ذكرته بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون جلد الدجاج، فعلى سبيل المثال الرجال الذين يتناولون جلد الدجاج يقل عندهم الإخصاب بنسبة 70%، لأن الهرمونات المتواجدة به تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، مشيرا أن تأثير تناول جلد الدجاج يؤدى إلى حدوث العقم عند السيدات.

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